A Olbia il progetto "Orto creativo"

(ANSA) - OLBIA, 1 GIU - Anche quest'anno il Centro per l'Infanzia I Folletti di Kines, grazie alla possibilità di disporre di un adeguato spazio verde esterno alla propria struttura, ha deciso di riproporre il progetto "orto creativo", come attività manuale all'aperto, in cui i bambini saranno stimolati ad entrare in contatto con la natura.

Attraverso l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione il bambino sperimenta in prima persona gesti e operazioni che stimolano in lui abilità e atteggiamenti di tipo scientifico.

La finalità del progetto è quella di accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l'ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti fondati sulla scienza come la curiosità, la motivazione ad esplorare, il gusto della scoperta. I bambini saranno educati a riconoscere le piante dell'orto le diversità e i diversi tempi di crescita.

Ogni sezione avrà a disposizione delle aiuole per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta. Verranno inoltre organizzati dei gruppi di lavoro, che, nella fase iniziale, saranno seguiti dai nostri esperti.

Questi gli obiettivi: manipolare e utilizzare elementi naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi); eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta); imparare ad amare e rispettare l'ambiente naturale; riconoscere le diverse varietà di vegetali; conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia; sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (seme, cibo).

