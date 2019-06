Cagliari invasa dalle zanzare, cittadini esasperati: “Subito interventi di disinfestazione”

Cagliari invasa dalle zanzare, cittadini esasperati.

Il cambio di stagione, anche se tardivo, è arrivato e inizia a farsi sentire. Così, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi e le temperature elevate che sono seguite, nuvole di zanzare hanno preso d’assalto la città.

“Serve una disinfestazione in tempi rapidissimi – commenta Gianni, nostro lettore residente a Pirri – almeno per contenere il numero di questi fastidiosi insetti. Con la luce del sole o la notte, mattina o sera sta diventando impossibile tenere le finestre aperte o anche solo aprire la porta d’ingresso. Siamo prigionieri in casa”.

Che la femmina di questi insetti, di dimensioni anche notevoli, punga non è certo una novità, ma sono tanti i lettori che segnalano gonfiori e sintomi post puntura anomali. “Sono enormi e incattivite – commenta Lucia – e soprattutto lasciano dei segni sulla pelle che persistono per settimane. I bambini sono i più colpiti, mi domando perchè non si proceda con una disinfestazione, come si fa ormai da tempo per altri animali molesti in città”.

“Ormai non le ferma più nessuno: prodotti a base di citronella, spray sulla pelle o altri rimedi casalinghi, tutto inutile. Occorre fare qualcosa”.

