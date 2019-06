Cagliari, alla Fiera il più grande campionato di bridge a squadre della Sardegna

Terminata la XII edizione del campionato sociale a squadre organizzato dall’ASD Bridge Ichnos. La manifestazione si è svolta durante l’ultimo fine settimana presso il Palazzo dei Congressi della Fiera e ha visto cimentarsi 47 squadre, divise in serie, per circa 230 partecipanti. Nella massima serie, l’Eccellenza, vittoria della squadra Selargius Masala (Masala G., Cogoni E., Steri B., Loi Zedda M.G., Damico S., Nurchi S.), al secondo posto la squadra ABC Mattana e terza piazza per ICHNOS Pellegrini.

Nella serie A, promosse in Eccellenza le squadre Tonara Dessì, prima classificata, e Ichnos LILLI. Approdano in Serie A le prime due squadre della serie B, rispettivamente Quartu ANNA e Quartu FARCI. Infine dalla serie C promosse in Serie B le prime tre squadre classificate, nell’ordine ORISTANO SINATRA, ICHNOS FALQUI CAO (squadra dove militavano i due più giovani partecipanti, Elisa Zanardi e Filippo Falqui Cao, 9 e 12 anni) e ICHNOS RIZZOLO.

La prossima edizione si svolgerà, sempre presso il Palazzo dei Congressi della Fiera, il 9/10 Novembre.

