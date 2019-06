Cagliari, caos porta a porta per i baristi: “Il ritiro della carta una volta alla settimana? Assurdo”

“Multimateriale”, cioè vetro, latta e lattine nel mastello verde e carta e cartone in quello giallo. Entrambi i contenitori traboccano, e Giada Pisu, titolare di un bar in via Leopardi, non sa già più a che santo votarsi: “È iniziato il porta a porta lunedì scorso, hanno tolto i cassonetti dalle strade e va benissimo, ma non sono ancora passati a svuotarmi i bidoncini. Non ho potuto prendere i maxi mastelli perchè nel mio locale non ho proprio lo spazio per metterli. Il ritiro di carta e cartone è previsto solo il mercoledì, è un disagio grosso perchè il mio mastello è già quasi tutto pieno e non so dove mettere i rifiuti”, spiega la Pisu, indicando il contenitore giallo. Quello verde, affianco, è già pieno sino all’orlo di bottiglie di birra, vino e lattine di aranciata: “E, in questo caso, sono tre giorni che non passano a svuotarlo, nonostante il ritiro sia quotidiano”.

“So di non essere l’unica ad avere questo problema”, spiega la barista, “chiedo semplicemente un occhio di riguardo in più per chi, come me, ha questo tipo di attività commerciale. Anche un solo giorno senza il ritiro dei rifiuti significa avere i mastelli pieni, la carta e il cartone vanno portati via tutti i giorni, non solo una volta alla settimana”.

Fonte: Casteddu On Line