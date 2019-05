Cagliari, fine dell’emergenza-traffico in piazza D’Armi: riaperta alle auto viale Merello

Viale Merello a Cagliari è stata riaperta al traffico dopo molte ore di “passione” per migliaia di automobilisti. Dopo il tubo dell’acqua esploso all’incrocio con via Is Maglias, il lavoro degli operai è stato comunque abbastanza rapido, e adesso arriva la “fine dei disagi”. La comunicazione ufficiale arriva da parte della polizia Municipale: già tolte transenne e cartelli di divieto all’altezza di piazza D’Armi, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

