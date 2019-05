Tragico scontro frontale tra auto a Sarroch, un morto e 4 feriti gravi

Ennesima croce sulla Ss 195, terribile incidente mortale: una Opel e un’Audi, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Uno dei passeggeri della Opel, purtroppo, è morto a causa del violento impatto. Feriti gravemente gli altri due occupanti della vettura, così come l’uomo al volante dell’Audi. Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco.

