Boom al Black Friday, ma esplode la polemica a Cagliari: “Sono saldi anticipati, basta”

Emanuele Garzia, presidente vicario di Confcommercio Cagliari, si scaglia contro il black Friday. “Dietro questo anglicismo”, scrive nella propria pagina facebook, “si nascondono i saldi anticipati, purtroppo una sentenza della Corte Costituzionale ha fatto si, che le aziende che usano la fidelity card siano autorizzate a farli, in totale dispregio delle regole sui saldi stessi, credo sia necessario rivedere queste norme in modo che le attività commerciale abbiano una regola valida per tutti”.

