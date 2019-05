Candidatura ai Nastri d’Argento per Benito Urgu, attore nel film di Zucca

“L’uomo che comprò la Luna”, film del regista oristanese Paolo Zucca, protagonisti ai Nastri d’Argento. Sono due le candidature del premio cinematografico assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI): Miglior Attore di Commedia per Stefano Fresi e Miglior Attore non Protagonista per Benito Urgu.

I vincitori verranno annunciati durante la cerimonia di premiazione che avverrà sabato 29 giugno, al Teatro Antico di Taormina.

Ma è già una grande soddisfazione poter ricevere una candidatura a questa prestigiosa rassegna.

Il film, scritto in collaborazione con Geppy Cucciari e Barbara Alberti, è uscito in anteprima in Sardegna lo scorso 4 aprile, per poi sbarcare nel resto d’Italia il 2 maggio. Un grande successo della distribuzione indipendente, avendo guadagnato oltre 500.000 euro con 14 copie.

Il film, per chi se lo fosse perso, è ancora disponibile in diverse sale d’Italia, tra queste l’Ariston di Oristano e il Movies di Santa Giusta.

