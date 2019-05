Monumenti Aperti: questo weekend è il turno di Cuglieri

“Visto il successo riscontrato nelle edizioni precedenti”, commenta il sindaco Giovanni Panichi, “Cuglieri aderisce anche quest’anno all’evento Monumenti Aperti. Una manifestazione che ci dà l’opportunità di proporre la nostra storia attraverso i monumenti che in tutte le epoche hanno lasciato importanti testimonianze della vitalità della nostra comunità. Chi visita Cuglieri non potrà non rimanere incantato dalle bellezze naturali che danno l’immagine di un paese baciato dalla natura: nel suo vasto territorio vi è un raro concentrato di quanto di meglio possa offrire la Sardegna: montagne, fitti boschi, fiumi e sorgenti, spiagge, imponenti scogliere, e i segni della storia che vanno dalle Domus de Janas di Serrugiu, alla città sardo-punico-romana di Cornus, al castello medioevale di Casteddu Etzu, alle splendide chiese”.

“Novità di questa edizione”, prosegue il primo cittadino, “è la possibilità di usufruire di un percorso facilitato per i portatori di disabilità a cura dell’associazione Marafè”.

“Si ringraziano quanti, anche per questa edizione, contribuiscono con passione e competenza alla realizzazione della manifestazione, i bambini e i ragazzi delle scuole di Cuglieri coordinati dai docenti dell’Istituto comprensivo di Santu Lussurgiu, gli studenti e i docenti del CPIA di Oristano, lo Spazio Donna, tutte le associazioni presenti e i volontari”.

Diversi gli eventi speciali in programma, quali mostre, concerti e itinerari storici. Tra queste, la mostra fotografica “Teheran New Era”, “I luoghi della storia”, un itinerario a spasso per le vie del paese e il concerto della scuola civica di musica “Una voce, un pianoforte: capolavori di tutti i tempi”. Cuglieri aderisce, inoltre, all’iniziativa gastronomica “Gusta la città”.

Ulteriore novità di quest’anno, la collaborazione con la App Heart of Sardinia, che rilancerà tutti i contenuti informativi dell’edizione 2019. Inaugurato lo scorso anno viene riproposto anche Viva Voce – racconta la tua città. Con questo progetto si vuole costruire una mappa dei monumenti e dei luoghi d’Italia con le voci dei cittadini che potranno inviare messaggio WhatsApp di massimo 50 secondi al numero telefonico 348.3146896, descrivendo il proprio legame con un luogo o con un monumento.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, domani pomeriggio dalle 16 alle 20.30 e dopodomani dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30. Un Info Point sarà allestito presso l’ex Seminario Regionale a cura di Lia Carlini, che può essere contattato al numero 3473640133.

Per informazioni e prenotazioni al percorso facilitato contattare l’associazione Marafè all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Lo Spazio Donna in via Enrico Fermi accoglie gli ospiti mettendo a disposizione la propria struttura attrezzata con tavoli, gazebo e bagni, per tutti coloro che avessero necessità di fare una sosta, consumare un pasto.

Il programma completo e tutte le informazioni sui monumenti e sulle varie iniziative che arricchiscono la manifestazione si trova nelle cartine/ pieghevoli in distribuzione nei vari siti. Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e scarpe comode. Le visite alle chiese saranno sospese durante le funzioni religiose.

Venerdì, 31 maggio 2019

