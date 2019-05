Cagliari, il grande cuore dei colleghi del “caddozzone” Mauro: “Dopo l’incendio mi hanno prestato un camion bar”

Il suo camioncino è stato distrutto dalle fiamme in via Is Mirrionis, “danni per 50mila euro”, e poter vendere panini e bibite durante Ateneika sembrava essere diventato impossibile. Ma per Mauro Zedda, “caddozzone” di cinquantadue anni, da venticinque nel settore, l’incendio che ha “polverizzato” il suo camioncino è stato pesante da un punto di vista economico ma è stata quasi l’occasione per scoprire l’immensa solidarietà dei suoi colleghi: “Mi hanno prestato un altro camioncino e potrò lavorare durante i giorni della manifestazione sportiva, vengo qui da cinque anni. I Vigili del Fuoco mi hanno detto che il rogo è partito dal camion, non sono assicurato e ci ho rimesso anche tutta la spesa fatta”, spiega, con la voce rotta dalla tristezza, Zedda. Le fiamme hanno letteralmente “mangiato” il furgone, rendendolo quasi interamente uno scheletro. “Insieme a me lavorano altre cinque persone, tutti miei parenti: mia moglie, mia figlia e mio genero, la nostra è una gestione familiare e questo incendio ha mandato sul lastrico, alla fine, due famiglie”.

Certo, serviranno molti soldi per poter comprare un camion bar nuovo. Intanto, però, durante le nuove serate di Ateneika, Mauro Zedda potrà comunque guadagnare: “Ringrazio davvero di cuore i miei colleghi, ho ricevuto tanta solidarietà da parte loro”.

