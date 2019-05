Molentargius, tornano gli incendiari: fiamme nel cuore del parco

Molentargius, tornano gli incendiari: incendio nel cuore del parco. In diretta gli aggiornamenti del Nos Quartu- Protezione Civile: “I nostri volontari stanno intervenendo su un incendio in agro di Quartu Sant’Elena, Via Don Giordi , all’interno del parco del Molentargius. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e la pattuglia del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale”..

