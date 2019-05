Folk, isport e mùsica in Ilartzi pro is pipios de su Microtzitèmicu

In Ilartzi comintzat una coa de chida rica intitulada “NaturAlmente BenEssere”. Dae oe, in cursu de Umbertu e in pratza de Santu Prameri, s’ant a pòdere bìere cosas meda. Su dinari regortu at a serbire pro sa còmpora de materiales didàticos/istrumentales chi s’ant a dare a indonu a is pipios de s’ispidale Microtzitèmicu de Casteddu.

Oe, dae is 17.00 a is 21.00, protagonista at a èssere s’isport cun esertzìtzios de Zumba, baddos latinos-americanos e un’ispetàculu musicale de is “Eclisse”. Dae is 22.00 is grupos de I Retrogusto, Km Zero, I Se Vai (tributo a De Andrè), HRT (hard rock tribute), HRT Acoustic Trio e Cosmos Factory (CCR Tribute Band), ant a artziare a su palcu de sa pratza de Santu Prameri.

Chenàbura, su 31 de maju de su 2019

L'articolo Folk, isport e mùsica in Ilartzi pro is pipios de su Microtzitèmicu sembra essere il primo su LinkOristano.it.