Sa plàstica e su mare nostru contados in unu libru dae Carlo Bellisai, oe in Boàtiri

“Oru oru de unu mare de plàstica”, custu est su tìtulu de su libru chi si nde at a faeddare oe in Boàtiri, cun sa punna de sensibilizare in contu de sa cunditzione de arriscu chi piessignat su mare nostru.

Dd’at a presentare s’autore etotu, Carlo Bellisai, in su Tzìrculu culturale “Bia noa”, in bia Noa, a is 17.30. Ddoe ant a pigare parte fintzas Massimo Marras, diretore de s’Àrea Marina Amparada de su Sinis – Ìsula de Malu Entu, e is rapresentantes de is amministratziones locales.

Chenàbura, su 31 de maju de su 2019

L'articolo Sa plàstica e su mare nostru contados in unu libru dae Carlo Bellisai, oe in Boàtiri sembra essere il primo su LinkOristano.it.