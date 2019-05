QUARTU SANT’ELENA, Cittadini lamentano situazione di estremo pericolo in via De Candia

Un extracomunitario imperversa da una decina di giorni in via De Candia a Quartu Sant’Elena, e che addirittura si sarebbe introdotto nelle case dei vicini, rendendosi protagonista di intimidazioni ed atti osceni.

La denuncia è di CasaPound, che chiede un immediato intervento delle Autorità prima che la situazione degeneri: “Denunciamo la situazione di estrema pericolosità – ha detto Luca Sardara, responsabile provinciale – Un intero condominio con numerose famiglie è terrorizzato da un extracomunitario”.

“Siamo stati contattati da diverse famiglie esasperate dopo aver constatato che i carabinieri, nonostante le molteplici denunce, non sono riusciti a risolvere definitivamente il problema – ha aggiunto – I cittadini hanno seriamente paura che la situazione possa degenerare e che questo individuo possa far del male sopratutto ai bambini e agli anziani che abitano nel condominio. Perciò, chiediamo a gran voce un intervento deciso e immediato per rendere sicuro il condominio e ci riserveremo di intraprendere ulteriori azioni dimostrative, insieme ai cittadini di via Candia, nel caso la situazione non dovesse risolversi repentinamente”. (red)

(sardegna.admaioramedia.it)