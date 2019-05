Cagliari, arriva la Madonna pellegrina del santuario di Fatima: ecco dove sarà possibile visitarla

La Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima sarà a Cagliari nella parrocchia di San Benedetto nella chiesa di Santa Lucia dal 2 al 9 giugno. L’arrivo della statua sarà domenica 2 giugno alle 16.30 in piazza Repubblica e seguirà la processione per via Dante, piazza San Benedetto, via Pergolesi, via Donizetti e l’arrivo nella parrocchia dove ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Massimo Noli. Alle 20 ci sarà il santo rosario meditato. Ogni giorno fino al 9 giugno ci saranno diversi momenti di preghiera e di riflessione aperti a tutta la comunità, alle scuole e alle associazioni. Dal 2 al 9 giugno la chiesa sarà aperta dalle 7.30 alle 24 mentre alle 12 ci sarà la preghiera mariana del Regina Coeli.

Lunedì 3 giugno sarà la giornata dei fanciulli e delle famiglie, martedì 4 la giornata del mondo del lavoro, mercoledì 5 la giornata dei giovani, giovedì 6 giugno la giornata eucaristica e dei gruppi ecclesiali della parrocchia, venerdì 7 la giornata dei sofferenti, degli anziani e del volontariato, sabato 8 la giornata delle Caritas parrocchiali con il canto delle Lodi e la messa alle 8.30, alle 9,15 la partenza per San Gavino dove la statua della Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima arriverà allo stabilimento industriale della fonderia dove alle 10 sarà concelebrata la santa messa da Don Massimo Noli, da Monsignor Pierangelo Zedda e da monsignor Lech Peicota. La sera la Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima farò rientro a Cagliari: alle 18.30 sarà celebrata la messa e alle 21 ci sarà la processione solenne con la fiaccolata per le vie Donizetti, Dante, piazza San Benedetto, le vie San Benedetto, Pergolesi, Donizetti e il rientro in chiesa. Domenica 9 giugno sarà la giornata del ringraziamento e del commiato. Alle 8 ci sarà il canto delle Lodi, alle 8.30 la santa messa festiva, alle 10 la santa messa delle famiglie, alle 11.30 la santa messa solenne presieduta da don Massimo Noli. Alle 16 la preghiera del Rosario e l’atto di affidamento della parrocchia alla Madonna Pellegrina. Al termine seguirà il saluto con il canto dell’Ave Maria di Fatima con il tradizionale gesto dei fazzoletti bianchi alla Celeste Pellegrina. Ci sarà l’accompagnamento della Madonna in processione fino all’uscita della città: viale San Benedetto e viale Marconi.

La parrocchia di San Benedetto da sempre ha avuto una grande devozione nei confronti della Madonna come evidenzia il parroco Don Massimo Noli: “Per tutto questo periodo la chiesa di Santa Lucia sarà aperta a tutti. Avevamo inserito la visita nel programma pastorale della parrocchia e avevamo espresso il desiderio di avere la statua della Madonna di Fatima nella parrocchia vista la situazione del mondo del lavoro, delle famiglie e le problematiche della Chiesa.

La nostra parrocchia è da sempre aperta a tutto il quartiere e vuole essere luogo di culto e di aggregazione in particolare per l’assistenza dei tanti anziani che abitano il quartiere. Ci sono tantissime attività di volontariato nella parrocchia con un oratorio aperto diverse volte la settimana ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie”.

