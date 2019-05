3mila beni culturali recuperati da Cc

Oltre tremila oggetti recuperati tra reperti archeologici, libri storici, oggetti ecclesiastici; 52 persone denunciate, migliaia di pezzi restituiti alla collettività. Sono solo alcuni dei numeri dell'attività svolta dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari nel 2018. Dodici mesi in cui i militari, coordinati dal maggiore Paolo Montorsi, hanno lavorato per restituire beni di enorme valore storico, archeologico e artistico.

L'anno scorso si è registrato un lieve aumento dei furti di beni culturali, passati da quattro a otto, ma c'è stata una netta diminuzione degli scavi clandestini, da sette a uno. In calo anche i furti ai danni ai luoghi di culto che però, secondo i carabinieri e la soprintendente Maura Picciau, "è un fenomeno che necessita di essere monitorato con particolare attenzione".

Sul fronte dell'attività di polizia giudiziaria sono stati recuperati 2.921 beni rubati per un valore di 650mila euro. Sequestrate 80 opere d'arte contraffatte che vendute avrebbero fatto incassare ai truffatori 1,6 milioni di euro.

Importante il lavoro svolto anche sul fronte della prevenzione: sono stati 47 i sopralluoghi per l'accertamento della sicurezza di musei, biblioteche e archivi, 239 le verifiche nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici. Ben 442 i servizi di controllo, fatti dal Nucleo tutela patrimonio con la collaborazione dei colleghi dei Comandi Provinciali, nelle aree archeologiche più sensibili.

Nel mirino, in particolare, i collezionisti privati che denunciano alla Soprintendenza solo una parte dei beni che custodiscono in casa. Due di questi sono stati denunciati perchè nelle loro abitazioni a Cagliari avevano 596 reperti archeologici non segnalati, di grande valore storico e scientifico. Tra gli oggetti sequestrati spiccano bronzetti di epoca nuragica, gioielli e vasellame riconducibili allo stesso periodo ma anche provenienti dalla cultura punica e romana.