La decisione della Cassazione di ritenere reato la commercializzazione dei prodotti derivati dalla cannabis light non ha sorpreso il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “È un messaggio chiaro, la droga fa male, non ce ne sono di quelle che fanno più male ed altre che fanno meno male”. Lo ha detto nel corso della trasmissione ‘Dritto e rovescio’ su Retequattro. Il vice premier e leader leghista ha anche tenuto a dire: “Mi spiace per i posti di lavoro e spero che possano essere riconvertiti”, riferendosi a quanti lavorano nelle aziende o negozi legati al settore. Leggi di più su Agi.it.

L'articolo Cannabis, Salvini: “Mi dispiace per i posti di lavoro ma il messaggio è chiaro” proviene da Casteddu On line.