Festa della Repubblica: onorificenze e pergamene, anche per gli studenti

Cerimonia solenne anche a Oristano in occasione del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, domenica prossima, 2 giugno. Il cerimoniale, organizzata dal Prefetto di Oristano, Gennaro Capo d’intesa con l’Amministratore Straordinario della Provincia, Massimo Torrente e il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, avrà inizio alle 9.30, in piazza Mariano con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti. Ci si sposta in piazza Duomo, alle 10.30, per la cerimonia celebrativa, durante la quale sarà consegnata una medaglia d’onore per i cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e due onorificenze al merito della Repubblica Italiana di Commendatore e Cavaliere.

Riceveranno le pergamene di elogio e di merito gli studenti della classe 4^ e 5^ C del Liceo Artistico “Carlo Contini” di Oristano, per essersi prodigati a favorire l’inclusione sociale tra studenti; alcuni studenti del Liceo Classico “Salvator Angelo De Castro” di Oristano, per essersi distinti nel profitto, nella partecipazione alla vita della scuola, l’impegno sociale e nelle attività extrascolastiche; uno studente dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca” di Oristano per l’impegno a scuola e nello sport, per essersi distinto come motivatore per gli altri studenti e per l’umiltà e una studentessa dell’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano,per l’impegno e la serietà dimostrata, per la partecipazione costante, la socievolezza e la qualità di leader della classe.

Nel corso della manifestazione la Banda Musicale Autonoma Santa Cecilia di Oristano, il Coro Polifonico Polizia Locale “I Cantori di Eleonora” di Oristano e il Coro Polifonico di Silì, eseguiranno brani celebrativi dell’anniversario della Fondazione della Repubblica.

Alla Cerimonia, a cui è invitata l’intera cittadinanza, parteciperanno le Autorità Civili, Militari e Religiose, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le Associazioni di volontariato e le Scolaresche.

La cerimonia si chiuderà nel pomeriggio, dalle 18.30, al Museo Diocesano Arborense, con un Concerto celebrativo a cura dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano.

Venerdì, 31 maggio 2019

