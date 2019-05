“Soddu rappresenti la Sardegna al Parlamento Europeo”

Le osservazioni proposte da Abramo Garau relative alla possibilità dei candidati eletti alle europee in più circoscrizioni di scegliere i subentranti, optando per una circoscrizione in assoluta autonomia e senza alcun criterio, sono fondate. Non solo perché a dirlo è intervenuta in analoga questione la Suprema Corte, ma perché oltre l’aspetto giuridico appare evidente la violazione di un principio etico/politico che attiene l’equilibrio della rappresentanza territoriale e il rispetto della volontà degli elettori. Oggi molto importante in Europa. Perché i voti si contano ma si pesano anche politicamente.

Lo dico da “firmatario della proposta di modifica costituzionale di riconoscimento dello status di insularità”, utile anche ai fini della istituzione della circoscrizione elettorale europea della Sardegna.

Andrea Soddu, e con lui tutta la lista unitaria progressista e democratica, ha conquistato maggiore consenso del primo dei non eletti nella circoscrizione centro e al contempo è espressione di un territorio mediterraneo/insulare, con gravi problemi di collegamento, che difficilmente può essere rappresentato in Europa da chi non vive e conosce la realtà sarda. Assai diversa anche da quella Siciliana, che può contare su due parlamentari democratici di sicuro valore, come Chinnici e Bartolo.

Per queste ragioni la scelta di consentire, invitando Bartolo ad optare per la circoscrizione centro, ad Andrea Soddu di diventare parlamentare europeo della nostra isola per la prossima legislatura, sarebbe giusta, opportuna politicamente, e funzionale alla valorizzazione della battaglia europeista. Una battaglia che passa attraverso il riconoscimento dei diritti di rappresentanza dei popoli, dimenticata e violata dai più e sicuramente dalla destra populista. Sono convinto che questa questione meriti un approfondimento, sia di Nicola Zingaretti e della coalizione che ha sorretto la lista unitaria, sia di Pietro Bartolo. I tempi ci sono tutti.

