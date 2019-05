A Torre Grande la Giornata dello sport all’insegna del Veladay

Ricco programma di iniziative tra sabato e domenica

Anche Oristano aderisce domenica prossima, 2 giugno, alla Giornata Nazionale dello Sport, una grande manifestazione che coinvolgerà tutto il Paese all’insegna di chi ama e pratica lo sport, grazie alla promozione di tutte le discipline sportive, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani.

A seguito del Protocollo d’intesa “per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile” siglato col Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal CONI e Sport e Salute SpA la Giornata è il più grande evento con cui applicare le buone pratiche ecologiste e comportamenti virtuosi legati al “plastic free” (progressiva rinuncia all’uso di materiali in plastica).

A Oristano la manifestazione si svolge grazie alla preziosa collaborazione organizzativa dell’Amministrazione Comunale di Oristano e l’iniziativa è stata inserita nell’ampio programma di eventi di Oristano Città Europea dello Sport 2019.

Saranno organizzate nel lungo mare attività ludico motorie a cura delle diverse Federazioni Sportive. In particolare presso gli impianti della società Eolo Beach si svolgeranno tornei, attività dedicate agli sport nautici e da spiaggia con il coinvolgimento degli appassionati di queste discipline (beach volley, beach tennis, beach soccer, vela, windsurf , kite sup).

Questo il programma: 9:00 ritrovo e preparazione attività presso “Eolo Beach” e “ASD Veliamoci “ che sarà la prima manifestazione a inaugurare i locali ristrutturati dell’ex colonia ECA ora Hotel Lido

10:00 / 12:30 “Vela Day”, giornata promozionale voluta dalla Federazione vela a cui parteciperanno oltre agli atleti dell’ASD Veliamoci ed Eolo Beach anche coloro che vorranno sperimentare e provare questa disciplina; uno spazio sarà dedicato agli atleti in situazione di disabilità.

Si svolgeranno inoltre attività di windsurf e kitesurf , SUP

13:00/14:00 pausa pranzo

14:30/18:00 riprende l’attività Vela day, dell’ windsurf e kitesurf ,SUP

15:00 Presso Circolo Eolo Beach il Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano Capitano di Fregata (CP) Antonio Frigo presenterà la “Campagna Plastic Free promossa dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto”.

15:30 intervento IMC e IAS con S. Farina e G. Quattrocchi “Ricerca per la conservazione dell’ambiente marino”.

16:00 Federica Flore (APS Mare Calmo ) “La navigazione antica nel golfo di Oristano”.