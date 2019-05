“Oggi il regno sardo-piemontese è tornato”. Così il presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, che stamattina ha presentato il progetto di trasferimento del titolo di Legadue appartenente alla Cagliari Dinamo Academy a Torino. Un passo decisivo per assicurare la partecipazione dell’ex Auxilium alla serie A2 e salvare la società dal baratro. “Il nostro è un progetto triennale – spiega Sardara – che punta a riportare il grande basket a Torino, con la città, le istituzioni e la gente che hanno dimostrato di volerlo fortemente”. Il modello sarà quello della Dinamo Sassari, società virtuosa nel panorama della pallacanestro nazionale.

“Saremo la safety car per i prossimi due-tre anni, di certo dei tre porcellini vogliamo essere quello che costruisce la casa in calcestruzzo”. La squadra sarà sponsorizzata da Reale Mutua e, anche se il percorso è tutt’altro che agevole, potrebbe conservare il nome Auxilium. Per quanto concerne allenatore e giocatori se ne parlerà nei prossimi giorni, ad eccezione del capitano Giuseppe Poeta, che la nuova dirigenza sta cercando di trattenere. “Ci siamo parlati – conclude Sardara – la nostra volontà c’è, adesso tocca a lui scegliere. Ci ha già detto che se giocherà in A2 lo farà per noi”.

L'articolo La Dinamo Sassari ora anche a Torino: intesa per una squadra in Legadue sembra essere il primo su LinkOristano.it.