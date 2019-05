Kickboxing: nuova sfida internazionale per l’oristanese Nicola Canu

Combattimento anche per le due giovani del team Gemma Puddu e Maura Scano

Sfida di respiro internazionale per il fighter Nicola Canu il prossimo 6 luglio. L’atleta oristanese disputerà infatti un match valido per il titolo mondiale di kickboxing della federazione WKN (World Kickboxing Network), per la categoria 62,100 kg. Suo avversario sarà il combattente indiano con passaporto ceco Vasek Sivak.

L’incontro sarà l’evento principale della manifestazione The Night of Superfight, che si svolgerà ad Iglesias in Piazza Sella. Promoter della serata è Alessandro Alias, che riveste anche il ruolo di coach di Canu e che sta curando la sua preparazione tecnica ad Iglesias presso la Alias Gym, società che il nostro combattente rappresenterà nel match.

Nicola Canu però non sarà il solo atleta oristanese alla Night of Superfight. Combatteranno infatti anche due ragazze del team oristanese Golden Rule Academy, Gemma Puddu, impegnata in un match contro Federica Meloni della palestra Fight Club, e Maura Scano, che dopo la vittoria ai campionati nazionali di kickboxing a Rimini e il match internazionale di Belfast dello scorso febbraio, se la vedrà in questa occasione con Jessica Meloni, altra combattente del team Fight Club.

Inoltre, per tutti i tifosi che volessero seguire dal vivo l’evento, la Golden Rule Academy sta organizzando un pullman da circa 50 posti per il trasporto da e verso Oristano, su cui la società darà ulteriori informazioni nei prossimi giorni.

Venerdì, 31 maggio 2019

