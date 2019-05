CAGLIARI, Ruba 400 euro di merce da un negozio: arrestato nigeriano 26enne, pregiudicato con permesso di soggiorno

Ieri sera verso le 21, a Cagliari, un giovane extracomunitario si è introdotto all’interno del negozio “Donna più”, portando via merce per circa 400 euro ed eludendo il controllo delle barriere elettroniche poste alla cassa.

Notato dalla titolare, l’uomo, un nigeriano 26enne, pregiudicato, ma con regolare permesso di soggiorno, veniva seguito e successivamente intercettato dai carabinieri in piazza del Carmine., che lo arrestavano per furto aggravato e falsa attestazione sulla propria identità. Il nigeriano è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del Comando provinciale in attesa del processo per direttissima. (red)

(sardegna.admaioramedia.it)