Basket,Dinamo a Milano punta a colpaccio

È una Dinamo Sassari Banco di Sardegna d'assalto quella che proverà ad allungare la striscia di 21 risultati utili consecutivi e, soprattutto, a indirizzare la serie di semifinale contro l'Olimpia Milano nella direzione più favorevole. Dopo il successo in gara 1, oggi Sassari, alle 20.45, si presenta di nuovo al PalaForum. Stavolta la pressione è tutta sui padroni di casa.

Favoriti alla vigilia della stagione, dominatori nella regular season, forti di un budget e di un roster decisamente superiore a tutti gli altri club italiani, i milanesi sono arrivati ai play off con il fiato corto e nei quarti di finale si sono fatti trascinare da Avellino sino a gara 5. Tuttavia nella sfida di due giorni fa la squadra di Pianigiani ha dato evidenti segni di ripresa, rendendosi protagonista di una sfida intensa e facendo valere a lungo il talento delle proprie individualità. Alla fine Sassari l'ha avuta vinta grazie a una freschezza fisica e mentale che ha portato ai successi degli ultimi mesi. Per gli uomini di Gianmarco Pozzecco non sarà per niente semplice bissare il blitz di mercoledì sera, ma la Dinamo ha il dovere di provare a fare una impresa che ha pochissimi precedenti e che la metterebbe nelle condizioni di giocarsi a Sassari le sue chance di staccare il biglietto per la seconda finale scudetto della sua storia. Ma prima di cantare vittoria, capitan Jack Devecchi e compagni dovranno concentrarsi sulla delicatissima sfida di stasera.