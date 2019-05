Cagliari, ruba bracciali e uno zaino in un negozio di via Garibaldi: nigeriano arrestato dopo un inseguimento

È entrato nel negozio Donna Più di via Garibaldi ed ha arraffato “trentacinque bracciali in acciaio e uno zaino”, come racconta, contattata da Casteddu Online, la titolare del punto vendita, la 31enne Simona Mereu. Protagonista del gesto un nigeriano pregiudicato di ventisei anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno. L’uomo è riuscito ad eludere i sistemi di sicurezza ma non gli occhi della Mereu, che si è precipitata fuori dal locale per rincorrerlo. “L’ho inseguito sino a piazza del Carmine”, spiega. Lì, il ladro è stato bloccato dai carabinieri ed è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e falsa attestazione di identità. Il valore della merce rubata è di quattrocento euro, tutta la refurtiva è stata restituita alla negoziante.

Il nigeriano è stato portato negli uffici del comando provinciale dei carabinieri e rinchiuso dentro una delle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi.

