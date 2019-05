Trekking per scoprire il Parco Tepilora

(ANSA) - NUORO, 31 MAG - Un weekend ricco di appuntamenti per gli amanti della natura nel Parco Regionale Tepilora: escursioni, trekking, visite guidate, birdwatching, archeologia, degustazioni, canoa, kayak, windsurf, kitesurf con la possibilità di collezionare timbri dei siti visitati e di vincere una o più t-shirt del Parco. Sono le proposte gratuite, ma con obbligo di prenotazione, per l'1 e il 2 giugno dei dirigenti del Parco Tepilora - che si estende tra i Comuni di Torpé, Posada, Lodé e Bitti - nell'ambito della campagna di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

Una delle iniziative è quella denominata "Passaporto del Parco", un progetto che coinvolge i principali siti di interesse dei quattro Comuni: il Castello della Fava a Posada, il Nuraghe San Pietro a Torpè, il centro storico di Lodè, il sito archeologico Romanzesu, il Museo della Civiltà Pastorale e Contadina e il Museo del Canto a Tenore a Bitti.

"Vogliamo che il nostro Parco funga da catalizzatore per promuovere il turismo attivo e sostenibile nel territorio dei nostri comuni, incentivando, così, una buona fruizione dei luoghi a noi cari - ha spiegato il presidente dell'ente e sindaco di Posada Roberto Tola - Con il Passaporto del Parco abbiamo voluto realizzare uno strumento a disposizione dei più giovani visitatori del Parco che metta in rete i luoghi di attrazione turistica del territorio, stimolandoli a fare sistema fra loro. Il gioco di collezionare i timbri di ciascun sito in cambio del piccolo incentivo rappresentato dalla t-shirt del Parco, è una pratica diffusa in altre località che favorisce la distribuzione dei flussi turistici e la permanenza dei visitatori. Questo è un primo esperimento che, una volta verificata l'efficacia, potrà svilupparsi ulteriormente integrando nuovi attrattori turistici sul territorio".

Le prenotazioni possono essere effettuate nel sito e all'indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .(ANSA).