Comunicare al paziente una diagnosi infausta: il corso all’ospedale San Martino

Il corso sulle bad news per operatori sanitari

Un corso formativo, per gli operatori sanitari, sulle modalità di comunicazione di una diagnosi infausta al paziente. Si svolgerà lunedì 3 e martedì 4 giugno, nella sala conferenze (Aula verde) dell’ospedale San Martino di Oristano. Dal titolo “La comunicazione di una diagnosi infausta” è organizzato dal Servizio di Psicologia dell’Ats-Assl Oristano.

L’evento formativo ha l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari e sociali gli strumenti per gestire al meglio la comunicazione con i pazienti, in particolare quando è necessario dare loro una cattiva notizia sul loro stato di salute, quella che in medicina viene definita una “diagnosi infausta”.

“Un buon rapporto fra medico e paziente”, spiega lo psicoterapeuta Domenico Putzolu, responsabile scientifico del corso, “contribuisce sensibilmente a migliorare la qualità delle cure. Quando il contenuto della diagnosi innesca emozioni come sofferenza e dolore, l’operatore sanitario deve adottare un comportamento empatico che sappia accogliere e contenere questi sentimenti. Non solo cosa, ma come dirlo, dunque, quali parole e quale approccio scegliere nel dare una cattiva notizia al paziente e ai suoi familiari può fare la differenza nell’adesione del paziente al percorso terapeutico e nel rendere migliore la sua qualità della vita”.

“Durante il corso”, prosegue il dottor Putzolu, “forniremo agli operatori spunti di riflessione sugli effetti concreti di una comunicazione appropriata. Fondamentale è conservare l’attenzione al “prendersi cura” del paziente, più che a curarne la malattia. Occorre mostrare rispetto per la persona nella sua completezza e parlare in maniera aperta, chiara, onesta e tempestiva”.

Quella che si svolgerà la settimana prossima è la prima edizione del 2019 del corso sulla comunicazione delle bad news in sanità, già proposto dal Servizio di Psicologia dell’Ats-Assl Oristano negli anni precedenti con lo scopo di sensibilizzare e formare il maggior numero possibile di operatori sanitari Ats provenienti da tutta la Sardegna su un tema che rappresenta uno dei cardini nella qualità e nell’umanizzazione delle cure.

Venerdì, 31 maggio 2019

L'articolo Comunicare al paziente una diagnosi infausta: il corso all’ospedale San Martino sembra essere il primo su LinkOristano.it.