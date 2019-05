L’assessore regionale ai trasporti vuol riaprire l’aeroporto di Fenosu Il progetto riguarda anche lo scalo di Tortolì e fa leva sul considerevole aumento di traffico passeggeri previsto in Sardegna

L’assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde intende lavorare per riaprire al traffico l’aeroporto di Fenosu. Lo riferisce il quotidiano L’Unione Sarda, oggi in edicola, in un servizio firmato dal giornalista Michele Ruffi, nel quale l’assessore dice, appunto, che l’obiettivo è riaprire gli aeroporti di Tortoli e Fenosu.

Secondo Todde una scelta dettata dalla necessità di far fronte al considerevole aumento di traffico sugli scali sardi e in particolare su quello di Cagliari, aumento stimato con un incremento del 5% del numero di passeggeri ogni anno.

L’assessore ha dichiarato al quotidiano L’Unione Sarda che si intende utilizzare il flusso della cosiddetta “destagionalizzazione” per riaprire gli scali di Tortolì e Oristano, considerata quasi una necessità.

Una scelta in netto contrasto con gli indirizzi del governo regionale precedente e delle autorità di settore, impegnate a concertrare il traffico aereo sugli scali di Olbia, Alghero e Cagliari, soprattutto su quest’ultimo.

Resta da capire, inoltre, come si potrà coniugare la linea indicata dall’assessore regionale ai trasporti con la privatizzazione della Sogeaor, la società di gestione dello scalo oristanese, adesso sotto il controllo dell’imprenditore Roberto Faticoni.

Venerdì, 31 maggio 2019

