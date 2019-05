Si chiama S’Arrulloni il nuovo Circolo Legambiente di Terralba

Nasce “S’Arrulloni”, il Circolo Legambiente di Terralba, da subito operativo, con l’organizzazione della giornata “Spiagge & Fondali Puliti” nella borgata di Marceddì, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Terralba e le associazioni LIPU, AFNI e GIROS.

La manifestazione, svoltasi nella mattinata di sabato 25 maggio, ha visto coinvolto un nutrito gruppo di bambini, accompagnati da alcuni genitori e adulti desiderosi di donare il proprio contributo per la pulizia del piccolo borgo di mare.

I partecipanti hanno potuto godere di diversi momenti d’istruzione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente mediante appositi filmati e stand allestiti negli edifici del Museo del Mare, messo a disposizione dall’amministrazione, supportati anche dall’operato dei volontari dell’istituto CNR e la fondazione MEDSEA. La giornata è proseguita all’insegna della pulizia di tutta la borgata, con particolare attenzione alla costa, e la visita guidata al “Giardino delle Orchidee” a cura dei volontari di LIPU, AFNI e GIROS.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a far nascere un circolo di Legambiente anche nel territorio di Terralba”, commenta la presidentessa Elena Casu. “Per noi è un modo per fare del bene al nostro territorio, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista ambientale. Ci piacerebbe lavorare alla sensibilizzazione delle persone, dei bambini in particolare, per migliorare le nostre abitudini di vita, in modo che diventino sempre più ecosostenibili”.

“Volevamo ringraziare il sindaco”, prosegue la presidentessa del circolo, “gli amministratori locali e tutte le associazioni che, aderendo alla campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”, hanno dimostrato grande sensibilità sui temi ambientali. Quella di Marceddì per noi non è stata esclusivamente una giornata di pulizia, ma un importante momento di incontro e riflessione sull’importanza della salvaguardia ambientale”.