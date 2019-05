Genuri partecipa a “ Monumenti aperti” per la prima volta Nel fine settimana anche la sagra “ Pani, casu e binu a rasu” e il Palio degli Asinelli di razza sarda

Per la prima volta il comune di Genuri parteciperà a “Monumenti aperti”. Il piccolo paese ai piedi della Marmilla ha alcuni gioielli che la maggior parte della gente non conosce: il nuraghe “San Marco”, i cui scavi continueranno prossimamente, la chiesa parrocchiale “Natività Vergine Maria”, e le due graziosissime chiese, una dedicata al culto di San Marco, l’altra, campestre, dedicata al culto di San Domino. In più il Museo dell’olio. Genuri è terra di ulivi plurisecolari, forse qualcuno anche millenario.

Il primo e il due giugno, non sarebbe male visitare un paese finora sconosciuto ai più, ma che serba mille sorprese. Nella due giorni ci sarà spazio anche per la sagra “Pani, casu e binu a rasu” e per il Palio degli Asinelli di razza sarda, manifestazioni giunte entrambe alla ventesima edizione.

L’amministrazione comunale e la Pro Loco, hanno predisposto un nutrito programma. Una due giorni con visite guidate, musica, degustazioni, laboratori sul pane e tante altre cose.

