Dopo il guasto improvviso alla condotta di viale Merello, che alimenta le vie Pastrengo, Goito, Montixeddu e Punici, Abbanoa fa sapere con una nota che le squadre sono a lavoro in viale per riparare il guasto. “Ieri sera – spiegano – sono state riscontrate delle anomalie nell’erogazione: immediatamente sono scattati gli accertamenti per individuare le cause del fuori servizio e avviare i lavori di riparazione.L’intervento sarà concluso quanto prima: nel frattempo Abbanoa ha attivato un servizio sostitutivo di autobotte.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.”

L'articolo Cagliari, guasto improvviso alla condotta di viale Merello: operai al lavoro proviene da Casteddu On line.