È Matteo Salvini a rispondere all’analisi avventurosa di Cuperlo. Lo fa dai microfoni di “Dritto e Rovescio”, incalzato da Del Debbio, il Ministro dell’interno risponde a modo suo: “Chi giudica una persona dal titolo di studio è un cretino!”. La polemica era nata da un’uscita al quanto infelice di Cuperlo che, analizzando i risultati elettorali delle elezioni europee, aveva evidenziato il risultato della Sardegna come frutto di una scarsa scolarizzazione degli elettori. Un tipo di analisi che in altre occasioni hanno avuto modo di sposare altri politici che giudicano gli elettori colti e preparati solo se rivolgono il consenso al proprio partito. Come Sardi ci siamo espressi subito, condannando fermamente le dichiarazioni di Cuperlo nei confronti dei conterranei di Gramsci e Berlinguer, di cui, a prescindere dal pensiero politico, siamo gelosi custodi dell’opera e dello spessore culturale.

Cuperlo ha replicato in diretta, dicendo di essere stato frainteso e di essere stato insultato per una cosa che non ha detto.

Gigi Garau

L'articolo Voto dei sardi, Salvini contro Cuperlo: “”Chi giudica una persona dal titolo di studio è un cretino!” proviene da Casteddu On line.