“Un grazie grande quanto tutta la Sardegna”, così il coordinatore sardo della Lega difende l’ormai ex sottosegretario ai Trasporti: “Rixi ha toccato da vicino tutti i problemi dei sardi, conquistandosi la loro sincera gratitudine”. Così Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna, a proposito delle dimissioni di Rixi. “Questo governo fin dal primo giorno ha avuto a cuore le tante e complesse problematiche della Sardegna, dalla drastica riduzione degli sbarchi con il ministro Salvini, fino alla difficile trattativa sul prezzo del latte con il ministro Centinaio. Dossier che hanno avuto giustamente tutti gli onori delle cronache, ma che non raccontano a pieno l’attenzione costante e concreta dei membri dell’esecutivo sul territorio. Edoardo Rixi in questo è stato davvero esemplare, con la sua presenza tra la gente lavorando nel concreto sui piccoli e grandi problemi che toccano da vicino i sardi”.

“Penso ai suoi sopralluoghi al ponte di Oloè di Oliena, alla diga incompiuta di Combidanovu a Orgosolo, al complesso dossier sulla continuità territoriale e dei porti, di cui sono certo continuerà a occuparsi anche da responsabile della lega per infrastrutture e trasporti, ben sapendo che in tutta la Sardegna, e non solo, troverà sempre la massima collaborazione e disponibilità, unita alla sincera gratitudine che si è guadagnato con il lavoro di questi mesi”.

L'articolo Rixi si dimette, la difesa di Zoffili (Lega): “I sardi lo ringrazino per tutto quello che ha fatto” proviene da Casteddu On line.