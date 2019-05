Terribile incidente sulla statale sarda: grave un motociclista. Lo schianto ha coinvolto un centauro sulla statale 128, nello stesso tratto di strada che era costato la vita a un motociclista di Orani. Questa volta in codice rosso, in gravi condizioni, è finito un turista svizzero tra Gavoi e Ovodda, L’uomo è stato trasportato in ospedale grazie a un disperato viaggio con l’elisoccorso.

