Quartu, no del Tar: bocciato il centro commerciale di via Fermi

Quartu, no al centro commerciale in via Fermi. Bocciato prima dal Comune il progetto della società Su Idanu Real Estate è stato affossato anche al Tar: la media struttura di vendita non si farà.

La storia. La Su Idanu Real Estate è la promissaria acquirente di un terreno di via Fermi a Quartu, dove attualmente si trova un complesso industriale dismesso. Nell’agosto 2017 presenta al Suap di via Porcu un progetto di riqualificazione edilizia di tutto il complesso che prevede bonifica, demolizione parziale, ristrutturazione e modifica di destinazione d’uso dei vecchi fabbricati per la realizzazione di un edificio da destinare a “media struttura di vendita alimentare e non alimentare”.

Ma un anno dopo il comune di Quartu boccia il progetto. I privati si sono così rivolti al Tar che però qualche giorno fa ha dato ragione al comune di Quartu: “la questione, nella sua semplicità, è che è previsto un mutamento della destinazione d’uso, non compatibile con quella ammessa dal Puc e pertanto, l’intervento, del tutto correttamente non è stato autorizzato”, scrivono i giudici amministrativi, “se rivediamo la questione in punto di fatto, la ricorrente ha chiesto la variazione di destinazione d’uso di un fabbricato dismesso già destinato ad attività industriale. L’immobile”, conclude, “già destinato ad uso industriale, può essere sicuramente riutilizzato ma non attualmente adibito ad attività commerciale perché nella zona tale attività non è consentita e tanto basta per legittimare il diniego”.

