Premio Hystrio a Serra per Macbettu

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Il Premio Hystrio alla regia è andato ad Alessandro Serra, regista del pluripremiato Macbettu, ispirato al Macbeth e recitato in sardo, la lingua delle sue origini. Il dramma shakespeariano trasportato in una Sardegna arcaica e senza tempo, scritto dallo stesso Serra e prodotto da Sardegna Teatro in collaborazione con Teatropersona, ha vinto il premio ANCT 2017 dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro e il Premio Ubu 2017 come miglior spettacolo dell'anno.

Al Mess festival di Sarajevo l'opera ha ricevuto la Golden Mask - Oslobodenje - oltre al "Luka Pavlović" theater critics e al Grand Prix "Golden Laurel Wreath Award", sempre come miglior regia. Serra riceverà ufficialmente il Premio Hystrio 2019, giunto alla 29/a edizione, lunedì 10 giugno al Teatro Elfo Puccini di Milano.