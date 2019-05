Stava percorrendo la strada provinciale per Tascusì, al kilometro 8, nel territorio comunale di Sorgono, quando un motociclista tedesco di 60 anni, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l’ambulanza Mike di Sorgono e Mike 11 che gli hanno prestato le prime cure. E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ha riportato un trauma toracico, addominale e una sospetta frattura del bacino.

L'articolo Sorgono, perde il controllo della moto: centauro tedesco soccorso con l’eliambulanza proviene da Casteddu On line.