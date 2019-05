Soddu scrive a Zingaretti: “Bartolo faccia un passo indietro”

Il sindaco di Nuoro chiede il seggio al Parlamento europeo

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, escluso dal parlamento europeo in seguito alla scelta di Pietro Bartolo di optare per l’elezione nella circoscrizione Isole, chiede “ufficialmente” al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, di intervenire perché il medico di Lampedusa torni sulal sua decisione e opti per il collegio dell’Italia Centrale. “Abbiamo appreso questa notizia in un modo molto poco rispettoso – afferma Soddu in una dura nota nella quale sottolinea di essere l’unico candidato del centrosinistra ad aver battuto Salvini- e ci aspettavamo qualcosa di più un comunicato stampa letto sui giornali”.

Solo con un passo indietro di Bartolo, afferma il sindaco di Nuoro, “la Sardegna potrà avere un europarlamentare in un momento di crisi e sottosviluppo”.

“Dispiace – ha rimarcato Soddu – che 70 mila voti dei cittadini sardi non siano stati presi nella giusta considerazione da chi quegli stessi voti li ha raccolti chiedendo la mia candidatura e il mio impegno. Auspico che si arrivi a una soluzione che metta davvero al centro quei temi dell’uguaglianza e della solidarietà, che sono stati il pilastro della campagna elettorale dei candidati del Pd. Se questo non dovesse avvenire, se i sardi non avranno nessun rappresentante al parlamento europeo, il centrosinistra – conclude – non avrà nessun futuro in Sardegna”. (Agi)

Giovedì, 30 maggio 2019

