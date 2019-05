Siamo entrati nel nuovo Palasport di Sa Rodia: ecco le prime foto

Il Palasport di Sa Rodia si compone di tre palestre, un ristorante, una sala conferenze e uffici, che saranno dati in concessione al Coni. Nasce come impianto sportivo ma è pensato anche per ospitare altri eventi.

“Non dobbiamo pensarlo come un’area grandi eventi, però”, ha precisato il sindaco Lutzu. “Il Palasport può ospitare all’incirca 3.000 persone sedute. Ma quello su cui noi vogliamo puntare è che sia riconosciuto come un punto di ritrovo sportivo non solo provinciale, ma regionale e anche nazionale”.

Il palazzetto ha una capienza di 2925 posti e necessita ancora di lavori, soprattutto esterni, finanziati da un ulteriore stanziamento di 40.000 euro, concesso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dall’Assessorato ai Lavori pubblici della Regione.

“Ancora manca una zona parcheggio, ma ci sarà”, ha aggiunto il sindaco Lutzu. “Abbiamo bisogno di almeno un migliaio di posti auto, che non serviranno solo al palazzetto, ma anche al vicino impianto equestre della Soe e alla cittadella sportiva di Sa Rodia”.

Per la gestione del nuovo impianto si pensa ad una società collettiva. “Una sorta di condominio dove tutti collaborano alle spese”, ha spiegato ancora Giuseppe Pinna, direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune.