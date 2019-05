Flumini, vivere con l’odore delle fogne in strada a Su Stangioni: “Noi, dimenticati dal Comune”. Guardate il VIDEO girato dai residenti e spedito a Casteddu Online. Località Su Stangioni a Flumini di Quartu. “Abbandono totale da parte dell’amministrazione comunale dell’area sportiva e della spiaggia con scolo a mare delle acque del depuratore. Molta attenzione per viale Colombo e nessuna per la zona ad est di Quartu. Noi residenti siamo esasperati dai miasmi e dal completo disinteresse per questo territorio che viene ricordato solo in campagna elettorale”.

L'articolo Flumini, vivere con l’odore delle fogne in strada a Su Stangioni: “Noi, dimenticati dal Comune” proviene da Casteddu On line.