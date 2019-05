“Life is MUSICAL”, il meraviglioso viaggio all’interno dei più grandi musical attraverso lo sguardo e il talento dei suoi protagonisti, dopo i due sold out al debutto al Teatro Nazionale di Milano, sarà in scena alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA) il 27 Luglio 2019.

Una band live, 24 brani, 16 incredibili talenti e oltre 200 capi costume completamente a vista sul palco sono gli ingredienti per questo fantastico spettacolo che pone i performer di musical (ballerini, cantanti, attori) e i loro sogni al centro dell’attenzione.

Uno show dal vivo, scritto e diretto da Sergio Zafferini, per anni ideatore e regista per Stage Entertainment Italy di eventi e show per alcuni dei più importanti brand.

Dirty Dancing, Footloose, Flashdance, Rocky, Fame, We Will Rock You, Grease, Priscilla La regina del deserto, Mammamia!, Chicago, La Febbre del Sabato Sera e molti altri ancora, messi in scena con un linguaggio intimo ed esclusivo, per scoprire cosa si nasconde dietro la costruzione di un grande successo e la vita dei suoi protagonisti: i performer.

I biglietti saranno disponibili da domani Venerdì 31 Maggio alle ore 10:00 nei canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it), su TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.

L'articolo LIfe is Musical, i migliori musicisti in un unico spettacolo alla Forte Arena di Pula proviene da Casteddu On line.