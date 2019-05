Prodotti italiani, come riconoscerli. Lo spiegano CNA e avvocati

A Bauladu una conferenza promossa dalla confederazione sarda e dall’ordine professionale di Oristano

“Questo prodotto è italiano, anzi no” è il titolo di una importante iniziativa promossa a Bauladu dalla CNA Sardegna e dall’Ordine degli avvocati di Oristano.

L’appuntamento è fissato per venerdì, 14 giugno, alle 16, nel Centro civico culturale di piazza Lussu.

Si tratta di un confronto sull’articolo 26 del Regolamento (UE) N.1169/2011 circa l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario. Si parlerà dei decreti d’origine e del legame con il territorio, tra problemi della normativa e occasione di valorizzazione.

Interverranno Valeria Pullini, dello studio legale Pullini di Treviso, che tratterà l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, tra analisi e casistica;

Renzo Moro, dell’Icqrf Sardegna Mipaaft parlerà degli aspetti sanzionatori e ispettivi in merito all’origine dell’ingrediente primario;

Gabiele Rotini, della CNA Agroalimentare Nazionale affronterà il tema dei risvolti pratici della nuova normativa in campo alle imprese artigiane e alle PMI, tra problematiche e opportunità;

Gianni Montrone, del Conad del Tirreno, interverrà sull’origine del prodotto e dell’ingrediente primario in etichetta e il gradimento del mercato e Paolo Marras di Certiquality concluderà l’incontro parlando delle certificazioni di prodotto e provenienza degli ingredienti.

Modera i lavori Maria Antonietta Dessì, del CNA Alimentare Sardegna.

Per prendere parte all’iniziativa è gradita l’iscrizione all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.