CARBONIA, Individuati i due autori appena maggiorenni del pestaggio di piazza Matteotti: inseriti in comunità

Nella notte del 9 aprile scorso, in piazza Matteotti a Carbonia, era avvenuto un pestaggio ai danni di un 25enne: il video era stato diffuso su whatsapp dai due aggressori e ritraeva la vittima mentre cercava di proteggersi prima da un pugno al volto, poi, caduto a terra, dai calci che gli hanno procurato lesioni alla mandibola con prognosi iniziale di 45 giorni e successivo delicato intervento chirurgico maxillofacciale).

Le indagini hanno consentito di individuare gli autori del pestaggio: due giovani di Carbonia (Q.M. e L.E.), al momento dell’aggressione ancora minorenni, accusati di lesioni gravissime in concorso. Mentre l’autore del video è stato indagato per diffamazione ed omissione di soccorso.

Questa mattina, i militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, nei confronti dei due aggressori, che nel frattempo sono diventati maggiorenni: sono stati inseriti in comunità, mentre il terzo, ancora minorenne, non potrà uscire da casa nelle ore serali, svolgendo attività di studio, sport e parrocchiali, individuate dai Servizi sociali minorili di Cagliari, e potrà allontanarsi da Carbonia solo per finalità educative. (red)

