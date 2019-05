Ùrtimu apuntamentu in su tzìnema de Aristanis cun is “Contos de beranu”

Sa projetzione de su film “Totus dd’ischint” de Asghar Farhadi serrat custu merie in Aristanis sa rassigna “Contos de beranu”.

S’apuntamentu est, comente a semper, in su tzìnema Ariston a is 17.30, a is 20.00 e a is 22.30.