Soccorsa sulla nave da crociera con l’elicottero dell’Aeronautica militare

Questa mattina un elicottero AB 212 dell’80 Centro Combat SAR (Search and Rescue) di Decimomannu, appartenente al 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, ha soccorso un passeggero della nave da crociera MSC Bellissima colpito da emorragia interna.

L’equipaggio decollato dall’aeroporto militare di Decimomannu, per dirigersi verso la nave MSC Bellissima partita da Malta, diretta in Spagna, al momento del SOS si trovava a circa 80 miglia nautiche sud est del golfo di Cagliari. La paziente, un donna di 55 anni, è stata recuperata dalla nave a 40 miglia a sud di Carbonara dai due aerosoccorritori, impiegando la barella verricellabile. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte personale medico del 118 fornendo assistenza durante tutte le fasi del trasporto. La paziente è stata ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’80° Centro è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, inoltre concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7.300 persone in pericolo di vita.