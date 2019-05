CAGLIARI, Sabato 1 giugno si parla del business dell’accoglienza e di Ong con Francesa Totolo

Sabato 1 giugno, alle 19, nello spazio non conforme “Via Cervi” (via Cervi, 7/b) a Cagliari, verrà presentato il libro “Inferno spa. Viaggio tra i protagonisti del business dell’accoglienza” (Altaforte edizioni) della giornalista Francesca Totolo. Oltre all’autrice, interverrà Luca Sardara di CasaPound Cagliari. Secondo Totolo, “l’immigrazione irregolare tocca nel profondo la vita quotidiana di tutti noi, ovvero la sicurezza nelle città. I giornali allineati dileggiano il popolo parlando di ‘percezione errata’, ma i dati parlano chiaro: nel 2018 il 42% delle violenze sessuali denunciate hanno riguardato gli stranieri. Tale dato, nel 2014, era il 15%. Le conseguenze dirette dell’immigrazione di massa sono appunto la sicurezza nazionale e le distorsioni del mercato del lavoro. La forza lavoro straniera, soprattutto se irregolare, accetta un salario molto più basso e non chiede salvaguardie sindacali. Una sorta di destabilizzazione sociale, derivante da culture chiaramente non assimilabili. Sono tanti e diversi i protagonisti del business dell’immigrazione, dai presidenti delle cooperative dell’accoglienza ai detentori del capitale che necessitano di manovalanza a basso costo”. (red)