CAGLIARI, Ragazza tenta il suicidio dal Bastione: salvata dai carabinieri

Ieri notte, verso le 23.30, a Cagliari, i carabinieri sono intervenuti al bastione di Saint Remy, dove una ragazza, in un profondo stato di agitazione, minacciava il suicidio.

Nelle vicinanze anche una conoscente che aveva allertato il 112: proprio l’operatore della centrale operativa riusciva a parlare al telefono con la giovane che si trovava in piedi sul cornicione in un crescente stato confusionale. Poco dopo, giungeva sul posto la pattuglia ed i militari riuscivano ad afferrare la ragazza alle spalle ed a metterla in sicurezza. (red)

(sardegna.admaioramedia.it)