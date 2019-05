Canoando sul Tirso: appuntamento a Fordongianus domenica prossima

Torna la giornata sportiva tra kayak, rafting, mountain bike o trekking

Torna a Fordongianus l’appuntamento classico del 2 giugno con Canoando sul Tirso, manifestazione promossa dall’associazione sportiva kayak Fordongianus, capitanata da Paolo Pischedda.

La mattinata sportiva tra kayak o rafting, mountain bike o passeggiata naturalistica avrà inizio alle 8:30, con la regolarizzazione iscrizioni.

“Giunta alla 15° edizione, la nostra manifestazione”, spiega Pischedda, “vuole inoltre essere un richiamo sia per le istituzioni che per i cittadini al fine della valorizzazione del fiume Tirso. Una palestra naturale che partendo dallo sbarramento di Pranu Antoni e per circa quattro chilometri, percorribili su canoe o imbarcazioni da canottaggio, arriva a Fordongianus di fronte alle Terme Romane, il tutto a stretto contatto con la natura”.

“Si intende utilizzare l’uso del kayak per far conoscere il nostro piccolo paese”, prosegue Paolo Pischedda. “Grazie alla varietà degli appassionati del mondo del kayak richiamati da Canoando sul Tirso, intendiamo cogliere l’occasione per offrire la possibilità di conoscere Fordongianus e le sue bellezze”.

Come sempre, a fare da contorno alla discesa in canoa un percorso a trekking lungo circa 10 km e un’escursione in mountain bike di circa 20 km. Non mancherà la presenza della cooperativa Forum Traianim, che accompagnerà chi lo desidera a visitare le antiche terme, la casa aragonese e la chiesa di San Lussorio.

La manifestazione è promossa con la collaborazione dei soci e dei simpatizzanti dell’associazione, il gruppo volontari CRI, il gruppo Saf di Oristano, la Pro-loco, Jovis di Bidonì, la compagnia barracellare, e la coop. Forum Traiani, con il patrocinio del Comune di Fordongianus, l’Unione dei Comuni del Barigadu e l’ENAS.