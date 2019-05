La Narboliese si gioca la salvezza in prima categoria: tutti a far tifo Domenica la partita decisiva con l’Aritzo

La Narboliese affronta la sfida decisiva contro l’Aritzo, per aggiudicarsi la salvezza e restare in prima categoria. Una partita decisiva, senza ritorno, quella che giocherà la squadra biancazzurra domenica 2 giugno, alle 16.

Dopo la splendida vittoria del campionato 2017-18, che è valsa la promozione in prima categoria, la Narboliese ha affrontato un campionato difficile, con trasferte lontane, perdendo in corsa alcuni giocatori, affrontando un cambio di allenatore e lottando per mantenere la categoria.

Tutti i narboliesi un anno fa festeggiavano con i biancazzurri la splendida promozione in prima categoria, ora la squadra ha bisogno dei suoi tifosi per essere sostenuta e incoraggiata. Domenica, tutti al comunale di Narbolia.

Giovedì, 30 maggio 2019

