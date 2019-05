Offerta di lavoro di un’azienda del settore commercio, con sede di lavoro a Santa Giusta, che ricerca un addetto alla contabilità aziendale.

Previsto un un contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Sono richieste il diploma; precedenti esperienze lavorative nella mansione; conoscenze dei programmi di contabilità; patente B e automunito.

Gli interessati devono presentarsi presso il CPI di appartenenza, entro mercoledì 5 giugno, oppure inviare tutti i documenti datati e firmati all’indirizzo meil Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . inserendo nella domanda o sull’oggetto della mail la dicitura “addetto alle vendite”.

Alla domanda andranno allegati un documento d’identità in corso di validità, curriculum vitae in formato europass e il modello autocandidatura scaricabile dal sito www.sardegnalavoro.it. Non verranno prese in considerazione le candidature prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, la firma del candidato e i requisiti.

La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi.

Giovedì, 30 maggio 2019

L'articolo Offerta di lavoro per un addetto alla contabilità sembra essere il primo su LinkOristano.it.